Сколько российского НДС заплатили иностранные интернет-компании

ФНС России подвела итоги Декларационной кампании по НДС иностранными интернет-компаниями за 2017 год: 9,34 млрд рублей заплатили зарубежные продавцы электронного контента в российский бюджет за год, из них за четвертый квартал - 2,64 млрд рублей.

Основную сумму поступлений формируют цифровые платформы, через которые пользователи приобретают контент и прочие электронные продукты.

ФНС России считает, что она выработала особый подход к взаимодействию с иностранными компаниями, а также создала условия для добровольной уплаты налога, что повлияло на количественные результаты.

На сегодняшний день 145 иностранных компаний поставлены на учет в российских налоговых органах. Компаниям, не успевшим представить декларации, через Личный кабинет будут направлены соответствующие уведомления. Даже если компания не проводила операции на территории России, но состоит на учете в налоговом органе, она обязана представить «нулевые» налоговые декларации.