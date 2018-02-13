Кто обязан сдать декларацию 3-НДФЛ

C 1 января 2018 года началась Декларационная кампания - 2018, напоминают налоговики Дагестана. Гражданам в срок до 30 апреля 2018 года предстоит отчитаться о доходах, полученных в течение 2017 года.

Не позднее 30 апреля 2018 года самостоятельно задекларировать свои доходы обязаны:

индивидуальные предприниматели — по суммам доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности (кроме ИП, применяющих специальные налоговые режимы);

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой;

физические лица, получившие доходы от продажи всех видов движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности граждан менее 3-х лет (менее 5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 1 января 2016 г.), а также от реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале, независимо от срока владения;

физические лица по суммам доходов, полученных от сдачи жилья внаем, от оказания платных услуг, выполнения ремонтно-строительных работ, иных доходов, с которых не был удержан налог налоговым агентом;

физические лица, получившие доходы в денежной и натуральной формах от физических лиц в порядке дарения (за исключением договоров между близкими родственниками), а также получившие выигрыши от организаторов лотерей и организаторов азартных игр;

физические лица, резиденты РФ по доходам, полученным от источников, находящихся за пределами РФ.

Обращаем внимание, что начиная с 1 января 2016 года не представляются декларации по НДФЛ, если налог не был удержан и сведения об этом представлены налоговым агентом. Налоговая инспекция на основании сведений от налоговых агентов самостоятельно начислит налог и направит уведомление на его уплату. Оплатить налог в этом случае необходимо до 1 декабря 2018 года.

Расчет НДФЛ для лиц, продавших недвижимое имущество, приобретенное после 1 января 2016 года, осуществляется по новым правилам. Если доход от продажи объекта недвижимости ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 января года продажи, то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

Налоговая декларация может быть представлена лично самим налогоплательщиком или через уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, направлена по почте или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Декларация с прилагаемыми документами также может быть направлена в электронном виде с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, и исчисленная в соответствии с налоговой декларацией, уплачивается налогоплательщиком самостоятельно в срок не позднее 16 июля 2018 года.

Граждане, представляющие налоговую декларацию с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, имущественных при покупке жилья), могут представить декларацию в любое время в течение всего года.