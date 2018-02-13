«Клерк» ищет крутого корреспондента

«Клерк» хорошеет день ото дня (не верите, вот доказательство). У нас новые проекты: блоги компаний, вакансии для бухгалтеров, все больше статей и новостей.

Нам нужен тот, кто вместе с нами будет двигать всю эту махину дальше.

Мы ждем человека, который будет:

1. По заданию редакции или без (по собственной, ненаказуемой инициативе) писать новости для бухгалтеров, юристов, директоров и ИП. В день около 10-12 новостей;

2. Размещать эти новости на сайт (если никогда не размещали ничего в админке сайта, не беда, научим);

3. Помогать владельцам блогов компаний в размещении постов: иногда нужно просто разместить текст на сайт, иногда — помочь в написании текста или поиске интересной информации и картинок;

4. Помогать редактору сайта размещать его статьи на сайт.

Нам нужен тот, кто:

1. Понимает, что нужно нашей аудитории. Знаком с бухгалтерией и налогами. Желательно, имеет опыт работы бухгалтером или профильное образование (необязательно высшее);

2. Умеет быстро находить информацию в сети. И если надо — договориться о комментарии или интервью (взять интервью и написать мы поможем);

3. Понимает, что мы ежедневное СМИ, и каждый день будет с нами. Когда и сколько именно, будет обговариваться с главредом;

4. Не боится острых тем, модного слова «хайп», не спорит по мелочам, а просто вместе с нами делает интересный продукт;

5. Круто, если умеет делать коллажи в Фотошопе.

От нас:

1. Работа на полной удаленке;

2. Адекватный и чаще всего добрый главред. Она научит быть классным корреспондентом, а впоследствии, может, даже и редактором;

3. Очень классная строчка в резюме. Ведь «Клерк» знают все.