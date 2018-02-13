Бизнес хотят лишить льгот за неуплату НДФЛ

В Госдуме подготовили законопроект, предлагающий наказывать лишением налоговых льгот компании, не оформляющие официальные отношения с сотрудниками.

Автор проекта — член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Смысл законопроекта очень простой: если проверка выявила, что либо более 10 процентов персонала, либо более 100 работников заняты неофициально, то в отношении этой компании нужно отменить все налоговые преференции. Пусть она в течение года платит налоги по обычной программе, без каких-либо льгот. Потому что укрывательство от налогов не должно оставаться безнаказанным», — рассказал «Парламентской газете» депутат.

Шеин отметил, что, по данным Счётной палаты, крупный капитал в России получает ежегодные налоговые льготы на сумму 9,5 триллиона рублей. При этом огромная доля работников в таких компаниях работает неофициально. И это формирует проблему как для самих работников (поскольку они не могут обеспечить себе будущую пенсию), так и для бюджета. Инспекция по труду, прокуратура и суды регулярно выявляют таких нарушителей, но ситуация от этого не становится лучше.

Представители бизнеса уже прокомментировали предложения Шеина. Идея лишать компании, не оформляющие трудовые отношения с сотрудниками, налоговых льгот нереалистична, заявил РИА Новости глава организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Если будет доказано, что кто-то работает „в серую“, то запускаются совсем другие механизмы: возможны доначисления налогов, преследование в административном или даже уголовном порядке», — заявил Калинин.