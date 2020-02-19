Как в России будут внедрять tax free

На сайте Правительства РФ сегодня опубликованы Постановления от 06.02.18 № 105 и 106, а также Распоряжение №173-р от 07.02.18, которые касаются пилотного проекта по внедрению системы tax free в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.

Установлены критерии участия организаций розничной торговли в пилотном проекте. Организация или её обособленное подразделение должны находиться в месте размещения, соответствующем утверждаемому Правительством России перечню мест размещения таких организаций; вести свою деятельность не менее двух лет; не иметь задолженности по налогам и сборам.

Утверждён перечень пунктов пропуска через госграницу, при вывозе через которые приобретённых в России товаров иностранные граждане имеют право на компенсацию НДС.

В него включены один автомобильный пункт пропуска – Мамоново (Гжехотки) в Калининградской области, шесть воздушных пунктов пропуска: в Москве (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Санкт-Петербурге (Пулково), Сочи, Владивостоке (Кневичи) – и один морской пункт пропуска (Владивосток).

Перечень сформирован исходя из максимального пассажиропотока, наличия возможности создания в пределах пунктов пропуска необходимой инфраструктуры для внедрения системы компенсации налога.