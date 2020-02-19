10 самых частых вопросов про вычет на лечение

id159345999, Вы писали:А я когда сложная ситуация, когда не просто учет, а нужно схему придумать,...
Во-первых, схему рисовал не бухгалтер, а ИП. Во-вторых, рисовал он её, чтобы показать мне свою ид...
natalisa51, Вы писали: Очень интересно! Пора уже нам самим писать законы, обсуждать и ...
А я когда сложная ситуация, когда не просто учет, а нужно схему придумать, и все ее за и против в...
Я считаю, что у бухгалтеров, нужно отнять калькулятор (если начнут пользоваться им втихаря,...
Аноним, А он что у вас, движимый? ...НУ.. для целей налогообложения по имуществу еще к...
Необходимость в экселе ещё возникает потому, что многим руководителям нужны отчёты в форме, котор...
Предложите лучше позолоченную веревку (веревку за счет ИП) а мыло от правителей!
Это не какие-то голые жопы на главной странице бухгалтерского сайта! вот честно..пока не на...
А правда считаете, что движимое имущество это то, которое двигается? ))
saigak, Но за то круто! Это не какие-то голые жопы на главной странице бухгалтерского сайта! Это ...
А он что у вас, движимый?
снимки с колоноскопии на их будет сложно понять, что там изображено...:)
Над.К, Вы писали:Кстати, там мнения оставить на сайте ФНС нельзя, но вот выделить текст и отправи...
А мне нравится. Не хватает только БДСМ-фото с контролирующими в роли нижних.
Просто бюджет России надо планировать по другим приоритетам. На первом месте нормальные пенсии, а...
Аноним, Вы писали:Интересно что проще, программисту стать бухгалтером? или наоборот? На Гикт...
Интересно что проще, программисту стать бухгалтером? или наоборот?
Аноним, Вы писали:Боже Что же делают с нашей страной в магазинах не подступиться к ценам уже ведр...
Инфа до кучи, но у нас свой муравейник ;) "Есть исследование Оксфордской школы Мартина, согласно ...
Всё идет к этому. БОД новый тренд связанный с роботизацией и ИИ, которые в РФ опаздывают по сравн...
Его стаж, который мужчина смог подтвердить, на момент обращения за
пенсией, составляет 8 лет вме...
Есть грязная з/п (с НДФЛ) - она работнику не интересна, она почему-то интересует только всякие от...
Получит социальную пенсию и будет хаять государство, а не своего работодателя. И правильно...
Мы сдали отчет - посмотрели выписку по лицевому счету - все отчисления уже зачислились - почему т...
Аноним, Вы писали:katrin0610, Вы писали:Все пизд...шь... по факту пенсию меньше стали платить!&nb...
Аноним, Вы писали:
Программа 1С
8.3 все сама заполняет, если бухгалтер сделает правильно 5 настр...
Что же вы сотрясаете воздух? Это как глухому припарка, мнение пенсионеров хотите чтоб услышали, т...
На почте продают без паспорта
Аноним, Вы писали:Полный идиотизм и издевательство. Целый год идут отчисления с зарплат и от...
Аноним, Вы писали:МОСКВА-ЭТО НЕ РОССИЯ.ЭТО НЕЛЮДИ.ВСЕ РОССИЯНЕ НЕНАВИДЯТ МОСКВИЧЕЙ ПОТОМУ ЧТО ОНИ...
Аноним, Вы писали:Отправила в ПФР отчет СЗВМ-стаж еще 16 января 2018г. сегодня 02.02.18, до сих п...
Очень интересно! Пора уже нам самим писать законы, обсуждать и продвигать их через Ду...
Если в одном налоговом периоде, не проще исправить первичный документ? Как правило, все просто за...
Видимо, моя радость от звонка из налоговой о том, что по нашей организации из ПФР передали сальдо...
ToT, Вы писали:Представляете, как тяжело работать банкам в такой атмосфере травли и зависничества...