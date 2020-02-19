Налоговики напоминают об изменениях в НДС

Налоговики Хабаровского края решили напомнить налогоплательщикам об изменениях в порядок исчисления НДС, внесенных в НК в последнее время.

Ряд изменений внесены в Главу 21 НК РФФедеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ. Нововведения вступили в силу с 1 января 2018 года.

Одно из них – введение обязанности по уплате НДС при приобретении лома и отходов черных и цветных металлов (а также алюминия вторичного и его сплавов и сырых шкур животных) покупателем, который выступает в роли налогового агента (п.3.1 ст. 166 НК РФ). Исключение составляют физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

Покупатели упомянутых товаров - налоговые агенты обязаны исчислить НДС расчетным методом и уплатить его в бюджет вне зависимости от того, являются они плательщиками этого налога или нет. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется в соответствии с п. 4.1 ст. 173 НК РФ.

Также внесены поправки в ст. 164 НК РФ, которые позволяют отказаться от применения ставки 0% при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также при выполнении в их отношении некоторых видов работ или услуг.

Чтобы отказаться от нулевой ставки, нужно подать в налоговый орган заявление не позднее 1-го числа квартала, с которого налогоплательщик планирует платить НДС по ставке 10% или 18%. Отказ возможен на срок не менее года.

Еще одно изменение коснулось реализация услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах Российской Федерации и ее воздушном пространстве по обслуживанию воздушных судов, включая аэронавигационное обслуживание. На основании пп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ такие услуги теперь освобождены от НДС.

В ст.149 НК РФ в п.2 появился новый подпункт, согласно которому освобождаются от налогообложения операции по реализации материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва ответственным хранителям и заемщикам в связи с их освежением, заменой и в порядке заимствования.

Нововведения появились и в ст.170 НК РФ. Согласно п. 2.1, в случае приобретения товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций, полученных налогоплательщиком из бюджетной системы РФ, суммы налога, предъявленные налогоплательщику либо фактически уплаченные им при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, вычету не подлежат. При этом налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм налога по вышеуказанным товарам (работам, услугам).