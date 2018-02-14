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Аноним, Вы писали:Как то просрочил сдачу НДС (загулял), вызвали в налоговую, попросили написать о... Главбуху нельзя болеть

Над.К .Каждая инспекция обязана вывесить в свободный доступ план документальных проверок Эт... Беспредел налоговиков: обзор «Клерка»

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ИП не вел деятельность и не снялся с учета, но сдавал нулевую отчетность, чтобы избежать 8-ми кра... Налоговая амнистия – 2018: кому и что простят?

buhy Уважаемые бухгалтеры и руководители!Если Вы можете быть подвержены давлению налоговиков,мен... Беспредел налоговиков: обзор «Клерка»

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Как далеки они от народа... В 2017 инфляция в России была супернизкой

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Наши пока нет, но в одном из районов заставляют сдавать подтверждение ОКВЭД через Госуслуги, на б... Налоговики требуют от физлиц электронную сдачу 3-НДФЛ

oootomografia Над.К, Вы писали:программа для ТКС 6 000 в год и все отчеты делаются одним пальцем. Это ты ... Для ИП предлагают ввести новый вид патента

Над.К программа для ТКС 6 000 в год и все отчеты делаются одним пальцем. Это ты делаешь одним пал... Для ИП предлагают ввести новый вид патента

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У песнионеров сейчас в 2018 году прекрасный шанс надовить на государство - выборы и футбол. Придя... Кому откажут в пенсии и почему

Аноним

Аноним, Вы писали:А в остальных регионах РФ бедность людей не огорчает? Какая то избр... Бизнесменов огорчает бедность пенсионеров Подмосковья

Аноним

Не оскудеет госдума умами во веки вечные. Аминь! Ура, депутаты разрешат нам собирать грибы и ягоды

oootomografia И если по смыслу предложения Титова с концом патента будет автоматически происходить аннулировани... Для ИП предлагают ввести новый вид патента

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Хороша трава у автора! Забористая! Помнится когда-то, когда только ввели ПБУ 18/02, смотрел ... Каких бухгалтеров заменят роботы? Три типа бухгалтеров и их будущее

oootomografia ООО для мелкой торговли открывать - это просто жескач! Господа-советчики, вы с головой дружите во... Для ИП предлагают ввести новый вид патента

Блудный сын Это разве было расследование про действия АСВ? Про расследование ни кто и не говорил. ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

saigak !То, что Вы советуете, - это около 30 отчётов в год! какой кошмар....программа для ТКС 6 00... Для ИП предлагают ввести новый вид патента

Аноним

Аноним, Вы писали:А я вот всю жизнь работаю на белой ЗП и достаточно хорошей. Получила в СССР хор... Кому откажут в пенсии и почему

saigak Ты прикупи грибов у сборщиков да счаз....я ем только то, что собираю лично в глухих м... Ура, депутаты разрешат нам собирать грибы и ягоды

Аноним

Видать, кубышка у госупыря совсем опустела... Интересное мнение - т.е. руководитель государ... Налоговая начала массовый арест банковских счетов и машин физлиц

Аноним

Видать, кубышка у госупыря совсем опустела... Налоговая начала массовый арест банковских счетов и машин физлиц

ВВбух А я в прошлом году при реорганизации пыталась сдать эту форму в ПФР, отбивались руками и ногами. Когда СЗВ-СТАЖ за 2018 год надо сдать в 2018 году

Аноним

Опять же по поводу субсидарной ответственности главного бухгалтера, финансового директора, а такж... Чем рискует главбух: сравниваем работу по ТК РФ и ГК РФ

Аноним

Какова периодичность проведение обучения работников по охране труда и проверку знаний по охране т... Охранять труд охранников будут по новым правилам

Аноним

сволочи, решают проблемы государства за счет пенсионеров. Позор! «Ночной бухгалтер». Сколько потеряли работающие пенсионеры. Хорошая новость от Минфина

Аноним

Тема очень интересная, спасибо... Я столкнулся с проблемой, не разобранной тут. В января 2017 неп... 2-НДФЛ при невозможности удержать налог: сроки, образец, штрафы

Аноним

Мы не виноваты, что в 90 начался развал и поножовщина и в 2000 тоже мало что изменилось. Но как в... Кому откажут в пенсии и почему

Аноним

Цитата:"Все зависит от того, какие обязанности выполняет бухгалтер на аутсорсинге согласно догово... Чем рискует главбух: сравниваем работу по ТК РФ и ГК РФ

Аноним

Аноним, Вы писали:Появилось сообщение - лицензионное соглашение - согласен/ не согласен. Может, е... Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам

Аноним

А главный прикол в том, что пока на пенсию соберется сегодняшняя молодежь, которой грех жаловатьс... Кому откажут в пенсии и почему

Сороконожка Обидно. Что за последние 10 лет в стране изменилось? Наша страна всё больше зависит от иностранны... Каких бухгалтеров заменят роботы? Три типа бухгалтеров и их будущее

Аноним

..в рознице ип платят налог ЕНВД....от площади торгового зала все зависит!...просто кассов много ... ИП-новичков могут освободить от ККТ

Ruslan_Mingazov Автор делая прогноз на будущее не затронул немаловажный аспект. В связи с введением "онлайн-кассы... Каких бухгалтеров заменят роботы? Три типа бухгалтеров и их будущее

SND14 Я все расчеты и отчеты делаю в Excel. 1С не доверяю. А ЗУП 3.1 самая убогая программа из тех, кот... Бухгалтерский хенд-мейд – без Excel, Word и 1С

Аноним

В Сбербанке тоже тот еще бардак с кадровыми документами и лицевыми счетами сотрудников. Сбербанк ... Из-за бардака в кадровых документах бывший сотрудник не может подтвердить стаж для пенсии