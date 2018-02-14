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Налоговики требуют от физлиц электронную сдачу 3-НДФЛ

Участница нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке из Волгограда рассказала коллегам о новой «фишке» местных налоговиков.

Декларации 3-НДФЛ от физических лиц они желают принимать исключительно в электронном виде через Личный кабинет налогоплательщика.

Таким образом, бухгалтерским фирмам, которые оказывают услуги по составлению деклараций, придется заходить в чужие Личные кабинеты, используя чужие пароли.

В Сталинграде разгорается новая битва: налоговые желают принимать 3-НДФЛ исключительно в электронном виде через ЛКН, соответственно предполагая, что частные кабинеты со своих компьютеров и IP-адресов начнут массовую рассылку оных.
Посылаешь этак налогоплательщика за логином/паролем, залезаешь в его "личный кабинет" и отсылаешь декларацию.

Как вам, друзья?

- Татьяна Бакчеева

А ваши налоговики не предъявляют подобных требований?

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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