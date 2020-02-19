Как получить имущественный налоговый вычет по месту работы

Имущественный налоговый вычет можно получить у работодателя (налогового агента) по выбору налогоплательщика на основании уведомления о подтверждении права на налоговый вычет, выданного налоговым органом, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи заявления (пункт 8 статьи 220 НК РФ), по месту учета (жительства) налогоплательщика по его заявлению.

Заявление на получение уведомления о праве на налоговый вычет можно представить в налоговый орган по месту учета лично, либо через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» во вкладке «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» в разделе «Заявление о подтверждении права на получение имущественных налоговых вычетов».

Для подтверждения права на вычет в налоговый орган представляются следующие документы:

- в случае приобретения квартиры по договору долевого участия в строительстве - платежные документы, акт приема-передачи, договор долевого участия в строительстве;

- в случае приобретения жилья по договору купли-продажи - договор купли-продажи, платежные и правоустанавливающие документы на квартиру (выписка из Единого государственного реестра прав.

НК РФ не предусмотрено извещение налогоплательщика о готовности уведомления для налогового агента. Данное уведомление налогоплательщики вправе получить через 30 дней в налоговом органе по месту своего учета по месту жительства лично, либо по почте в зависимости от выбранного способа получения ответа при заполнении реквизитов заявления.

Такие разъяснения приводит на своем сайте Управление ФНС по Санкт-Петербургу.