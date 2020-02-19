Как заполнить номер таможенной декларации в счете-фактуре

С 1 октября 2017 в графе 11 счета-фактуры указывают регистрационный номер таможенной декларации (ранее - номер таможенной декларации).

Данная графа заполняется в отношении товаров, страной происхождения которых не является РФ, либо в отношении товаров, выпущенных в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ в Калининградской области.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 169 НК ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца и покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС.

Таким образом, указание в графе 11 счета-фактуры полного номера таможенной декларации либо регистрационного номера таможенной декларации не является основанием для признания счета-фактуры составленным с нарушением установленного порядка.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-09/2213 от 18.01.18.