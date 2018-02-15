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Законопроект о соотношении зарплат руководителей и работников отклонили

Вчера Госдума рассмотрела законопроект № 1096146-6 «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления соотношения максимального и минимального размеров средней заработной платы работодателя и работников организации».

В проекте предлагалось установить соотношение зарплаты 10:1. В случае если выплаченная заработная плата руководителю нарушала бы это условие, то часть, превышающая это соотношение, подлежала бы возврату и распределению между работниками пропорционально размерам их заработной платы.

Требование прелагалось распространить на все организации, независимо от организационно-правовой формы.

Проект был отклонен, как и ожидалось. Представитель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко отметил, что в предложенном виде он работать не будет и может привести к конфликту норм трудового и гражданского права.

Однако депутаты согласны с тем, что проблема существует, поэтому тема соотношения зарплат будет обсуждаться на парламентских слушаниях.

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