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В ЛДПР предложили снизить налог на имущество для малого бизнеса

Сложившаяся налоговая система в стране несовершенна: малый и средний бизнес вынужден платить высокие налоги на имущество по кадастровой стоимости.

Чрезмерную финансовую нагрузку на предпринимателей необходимо снижать, заявил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов (ЛДПР).

«Малый и средний бизнес не должен платить большие налоги на имущество по кадастровой стоимости. Нередки случаи, когда за деревянный ларёк, исходя из стоимости земли по кадастру, предпринимателю начисляют налог в сотни тысяч рублей. Такую ситуацию нужно менять», — уверен Абрамов. Кроме того, он напомнил, что даже государственные корпорации, в отличие от малого бизнеса, имеют существенные льготы при оплате имущественных налогов.
 

«Также наша фракция выступает за введение прогрессивной шкалы налогообложения — разрыв между бедными и богатыми россиянами сейчас становится всё заметнее», — отметил депутат. В то же время любые изменения налоговой системы должны быть плавными, добавил он: слишком частые нововведения создадут неблагоприятный инвестиционный климат в стране.

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