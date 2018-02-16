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Какие документы нужно сдать в ФСС для подтверждения тарифа

Для установления страхового тарифа на текущий год необходимо не позднее 15 апреля подтвердить основной вид экономической деятельности, предоставив в отделение ФСС следующие документы:

  • заявление на подтверждение основного вида деятельности;
  • справку ― подтверждение основного вида экономической деятельности;
  • копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2017 год (для организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства).

ФСС подтверждает тариф по страховым взносам на травматизм или устанавливает новый, в зависимости от предоставленной информации.

Обязанность подтверждать ежегодно основной вид экономической деятельности за предшествующий год возложена на юрлиц.

В случае, если заявление не будет предоставлено до 15 апреля, ФСС установит максимальный тариф страховых взносов, исходя из самого «опасного» вида деятельности, указанный в ЕГРЮЛ.

Индивидуальным предпринимателям ежегодно подтверждать основной вид деятельности не требуется, уточнили в петербургском отделении фонда.

Напомним, подать документы можно, в том числе, через портал госуслуг.

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