Какие документы нужно сдать в ФСС для подтверждения тарифа

id196072707 Доброго времени суток, за урок НДС огромное спасибо!!! Вот так же бы изучить НДФЛ -ре... Учимся правильно работать с НДС в 1С. Исправленный счет-фактура

Аноним

Класс путинских господ не пострадает даже на пенсии, ведь размер их пенсий даже не снился трудовы... Из-за бардака в кадровых документах бывший сотрудник не может подтвердить стаж для пенсии

Аноним

Не лезьте в электронное рабство. Число тех, кто использует Личный кабинет налогоплательщика, сильно преувеличено

Аноним

Минфин то Буржуйский. Где это видано, что бы буржуи сами себя налогом обкладывали. Минфин опять против изменений НДФЛ

Аноним

А чего не в три раза? В три раза будет звучать лучше, чем в два. ЛДПР предлагает снизить в два раза количество баллов, необходимых для пенсии

Аноним

Если предположить, что данные доводы о невозможности штрафа по 123й на основании декларации и крс... К камеральной проверке 6-НДФЛ будь готов!

Аноним

У нас пол деревни не работают официально , треть вообще не работают (пьют ) , а пенсии буду... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

Ликвидировать ПФР надо они как липку дерут пенсионеров .как в СССР нужно просто чтоб государство ... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Аноним

Аноним, Вы писали:я роботаю у и.п. мне на ненсию скоро .говарю запись втрудовой сделайте.сделаю т... Из-за бардака в кадровых документах бывший сотрудник не может подтвердить стаж для пенсии

Аноним

Аноним, Вы писали:Если бы мне сказали, что достаточно зарабатывать 68тр в месяц, чтобы за год пол... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Аноним

"....хотелось бы, чтобы эта мощная энергия была направлена не на личное обогащение, а на защиту п... Почему уголовки по невыплате зарплаты все больше. Как предпринимателю обезопасить себя

Аноним

4890 4945 8264 0298 Мошенник не переслал товар. Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Идея может и неплохая, но.. Я недавно зарегистрировалась в системе Меркурий, как предприяти... Как бизнесменам регистрироваться в ФГИС «Меркурий»

Аноним

Как вспомню, сколько возни было с этими адресами в прошлые периоды, особенно когда у нас все окре... По какой форме сдавать 2-НДФЛ? Ответ от ФНС

Аноним

loshakova, Вы писали:Аноним, Вы писали:loshakova, Вы писали:А может пора коллективное письмо През... Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»

Аноним

В статье указано"По данным отчета ФНС, совокупная задолженность в бюджет ПФР по страховым вз... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Аноним

Дело в том, что ИНН идентичен штрих-коду, так как тоже создан на базе EAN-13, а каждый штрих-код ... Налогоплательщик не вправе отказаться от ИНН

Аноним

Если бы мне сказали, что достаточно зарабатывать 68тр в месяц, чтобы за год получить максимальное... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Аноним

Впрочем, вряд ли этот ЛЮБОЙ проект ЛДПР пройдет в Госдуме дальше первого чтения.... ЛДПР предлагает снизить в два раза количество баллов, необходимых для пенсии

Аноним

Над.К, Вы писали: не может получать и пособие и зарплату. Вот те раз... И давно ли отменили... Все о СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

Аноним

Задолбали бюрократы. Пенсия должна индексироваться в сторону увеличения,а на самом деле наоборот.... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Аноним

ПФР - это темная и закрытая организация. Никому и никаких справок не дает. Только через суд. Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Аноним

Все себя жалеют. да имейте совесть с з/платы 7500 (повар в детском саду ) просто позор платить НД... Минфин опять против изменений НДФЛ

Аноним

скоро за вдох и выдох будем платить и щетчик нам в жопу поставят. Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата