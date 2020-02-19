Минфин опять против изменений НДФЛ

Минфин не поддерживает увеличения ставки подоходного налога для более богатых граждан и вообще против каких-либо изменений в налог, который и так «нормально работает». Об этом в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Я противник изменения ставки НДФЛ. Есть различные подходы: сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию вместе с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает», — сказал министр.

Силуанов отметил, что действующая в России плоская шкала с единой для всех ставкой 13% вполне конкурентоспособна, на российский опыт ориентируется целый ряд стран. Увеличение же ставки приведет к тому, что люди снова будут искать способы уйти от уплаты налогов, считает он.

«Я думаю, если мы будем повышать налоги, делать прогрессию, это в первую очередь будет касаться крупных предпринимателей. Они как никто другой найдут тысячи уловок, чтобы обойти это изменение», — добавил министр.

При этом Силуанов подчеркнул, что «окончательное решение будет приниматься правительством и президентом».

Месяц назад стало известно, что правительство обсуждает возможность повышения ставки НДФЛ до 15% для граждан с высокими зарплатами, от 7 млн до 10 млн руб. в год. «Велика вероятность, что после президентских выборов правительство примет решение о повышении подоходного налога до 15%. Обсуждается вилка от 7 млн до 10 млн руб.», — говорил собеседник РБК.