Чиновники создают фонд содействия трудоустройству инвалидов

Минтруд опубликовал проект с очередными поправками в Бюджетный кодекс. На этот раз предлагается внести нормы, регламентирующие создание фондов содействия трудоустройству инвалидов.

Соответствующие фонды предлагается создать на уровне субъектов Российской Федерации, и их наполнение осуществлять за счет компенсационных выплат от работодателей в случае невозможности взять на работу инвалида в соответствии с квотой, а также за счет штрафов.

Предполагается, что бюджетные ассигнования из соответствующего регионального фонда смогут быть направлены по решению субъекта Российской Федерации на создание и оборудование рабочих мест для инвалидов, на выплату субсидий для организации инвалидов рабочего места в порядке самозанятости, на создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов, на обеспечение сопровождаемой занятости, на организацию обучения и стажировок инвалидов в целях трудоустройства, на оплату труда наставников для инвалидов, а также на мерыстимулирования работодателей за выполнение и превышение квот для приема на работу инвалидов.

Помогут ли создаваемые фонды трудоустройству инвалидов, покажет время. Но то, что создается очередная структура, которая будет существовать на бюджетные деньги, понятно уже сейчас.