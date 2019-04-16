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МРОТ повысится с 1 мая. Уже точно

Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 1 мая до величины прожиточного минимума.

По действующей сейчас редакции Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», МРОТ с прожиточным минимумом должны были сравняться с 1 января 2019 года. Однако в начале января Владимир Путин пообещал досрочно уравнять эти минимумы.

С 1 мая 2018 МРОТ составит 11 163 руб., что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал 2017 года.

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