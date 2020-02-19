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Как считать НДФЛ при продаже акций, полученных в обмен на приватизационные чеки

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами установлены статьей 214.1 НК.

Если доход, полученный от продажи акций, меньше фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение, обязанности по уплате НДФЛ не возникает.

В случае реализации акций, полученных в ходе приватизации предприятия, в качестве расходов на приобретение указанных акций может рассматриваться рыночная стоимость акций на момент их приобретения за приватизационные чеки (ваучеры), а также суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с хранением и реализацией указанных акций.

При отсутствии рыночной стоимости акций в качестве расходов на их приобретение может рассматриваться номинальная стоимость приватизационных чеков (ваучеров), переданных за эти акции, либо их стоимость, согласованная сторонами договора о продаже акций за приватизационные чеки.

Освобождений от уплаты налога при продаже акций, приобретенных до 1 января 2011 главой 23 НК не предусмотрено.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/4450 от 25.01.2018.

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