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Кто платит НДФЛ при продаже имущества физлица по агентской схеме

Организация, действующая в качестве агента по продаже имущества налогоплательщика-физлица, не является источником доходов налогоплательщика (принципала) и, соответственно, не признается налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/4459 от 25.01.2018.

При этом согласно подпункту 1 пункта 1 и пункту 2 статьи 228 НК физлица, получающие вознаграждение от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров ГПХ, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет.

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