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Сколько в Крыму нелегальных такси

В Крыму продолжаются рейды по выявлению нелегальных  такси. Очередная совместная проверка, организованная сотрудниками налоговых и правоохранительных органов, прошла в г. Феодосии.

В ходе проверки полученной ранее информации, водители пяти автомобилей из семи оказывали услуги с нарушениями налогового законодательства. Так, на двух автотранспортных средствах деятельность гражданами осуществлялась  без регистрации в качестве ИП, не оказалось у водителей и оформленных трудовых договоров. В других такси пассажирам не выдали квитанцию – бланк строгой отчетности, который должен выдаваться в момент получения расчета за услугу.

По состоянию на начало 2018 года в Крыму деятельностью по оказанию услуг пассажирских перевозок официально занимаются почти 900 ИП и организаций.

В 2017 году налоговиками проведено 112 проверок. Почти в каждом случае были выявлены нарушения налогового законодательства.

При этом в УФНС России по Республике Крым отмечают, что такие проверки, как правило, проходят в отношении юридических и физических лиц, считающихся потенциальными нарушителями.  Именно поэтому почти в каждой проверке и устанавливаются нарушения.

В целом сегодня налоговики фиксируют почти двукратное снижение количества нелегальных такси.

По данным налоговых органов, их доля сейчас составляет 25-30%, несколько увеличиваясь в курортный сезон. Однако и количество проверок в это время вырастает в два раза.         

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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5 мнений
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Аноним
, Пенза
Для того, что бы не было нелегальных таксистов надо отменить все налоги с таксистов.
Сами наизобретали законов, сами жалуются, что у них нелегальные такси появились.
Причину надо устранять, а не со следствиями бороться.
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

С какого перепуга им налоги отменять?

 Для устранения причины появления нелегальных такси.

 Может уголовный кодекс отменим? И преступность автоматически исчезнет.

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Аноним
, Пенза
 Может уголовный кодекс отменим? И преступность автоматически исчезнет.

 Я за. Тогда каждый будет иметь возможность личного воздаяния, по делам их.

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