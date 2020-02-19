Сколько в Крыму нелегальных такси

В Крыму продолжаются рейды по выявлению нелегальных такси. Очередная совместная проверка, организованная сотрудниками налоговых и правоохранительных органов, прошла в г. Феодосии.

В ходе проверки полученной ранее информации, водители пяти автомобилей из семи оказывали услуги с нарушениями налогового законодательства. Так, на двух автотранспортных средствах деятельность гражданами осуществлялась без регистрации в качестве ИП, не оказалось у водителей и оформленных трудовых договоров. В других такси пассажирам не выдали квитанцию – бланк строгой отчетности, который должен выдаваться в момент получения расчета за услугу.

По состоянию на начало 2018 года в Крыму деятельностью по оказанию услуг пассажирских перевозок официально занимаются почти 900 ИП и организаций.

В 2017 году налоговиками проведено 112 проверок. Почти в каждом случае были выявлены нарушения налогового законодательства.

При этом в УФНС России по Республике Крым отмечают, что такие проверки, как правило, проходят в отношении юридических и физических лиц, считающихся потенциальными нарушителями. Именно поэтому почти в каждой проверке и устанавливаются нарушения.

В целом сегодня налоговики фиксируют почти двукратное снижение количества нелегальных такси.

По данным налоговых органов, их доля сейчас составляет 25-30%, несколько увеличиваясь в курортный сезон. Однако и количество проверок в это время вырастает в два раза.