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Из-за электронных трудовых книжек нужно будет передавать допинформацию в ПФР

К концу 2018 Минтруд намерен подготовить законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.

«Это связано с тем, что электронная трудовая книжка является документом, который идет за человеком от работодателя к  работодателю. Очень важно  связать все, что нужно, сохранить в базах данных. Сейчас же мы имеем в Пенсионном фонде фактически только стаж и заработок, ну и различные специальные режимы для отдельных категорий. Нужно скорее всего будет выгружать в ПФР дополнительную информацию о человеке  с точки зрения его трудовой карьеры. Пока вроде бы  работодатели с этим согласны, что это придется дополнительно направлять в системы ПФР», – рассказал Максим Топилин в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Надо иметь в виду, что электронная трудовая книжка – это не скан трудовой книжки, это будут данные о позициях человека, которые будут храниться частично централизованно, частично, где нет в этом смысла, децентрализованно», – сказал министр.

Топилин добавил, что для впервые поступивших на работу людей трудовую книжку можно будет уже вести в электронном виде без бумажного эквивалента.

 

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Мнения
 
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8 мнений
Клерк
AleSam
"Нужно скорее всего будет выгружать в ПФР дополнительную информацию о человеке  с точки зрения его трудовой карьеры" - чего им опять то не хватит, что сейчас уже выгружается - часть в налоговую, часть в ПФР, и при этом трудовые ведутся на предприятиях и никакой дополнительной выгрузки нет; мне кажется наоборот - проще будет получить информацию о стаже (подтверждённым ЭП), чем искать пропавшие фирмы или идти в суд, потому что нечитаемая печать или что то подобное?
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Аноним
, Пенза
«Это связано с тем, что электронная трудовая книжка является документом, который идет за человеком от работодателя к  работодателю. 

Это ж надо. А трудовая в бумажном варианте разве по другому "ХОДИТ"?

Ничего потолковее придумать не смогли. Мозгов не хватает.

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Аноним
, Ковров
Пока вроде бы  работодатели с этим согласны, что это придется дополнительно направлять в системы ПФР
Пусть покажут всем нам какие работодатели с этим согласны!?
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Аноним
, Москва
А ПФ в один прекрасный момент грохнет свою базу и несчастные работники будут искать пропавших работодателей и восстанавливать информацию. 
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Аноним
, Пенза
А ПФ в один прекрасный момент грохнет свою базу и несчастные работники будут искать пропавших работодателей и восстанавливать информацию. 

 А они этого не понимают. У них Прогрессом мозги засраны. Они тащатся от айфонов, айпадов и прочей Дури.

Клерк
CITR

Аноним, Вы писали:

Пока вроде бы  работодатели с этим согласны, что это придется дополнительно направлять в системы ПФР
Пусть покажут всем нам какие работодатели с этим согласны!?

 

ага, а рабочего задора и радости прибавляет осознание того, что будут лошадиные штрафы за представление недостоверных данных и(или) не по форме, и(или) с опозданием
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