Из-за электронных трудовых книжек нужно будет передавать допинформацию в ПФР

К концу 2018 Минтруд намерен подготовить законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.

«Это связано с тем, что электронная трудовая книжка является документом, который идет за человеком от работодателя к работодателю. Очень важно связать все, что нужно, сохранить в базах данных. Сейчас же мы имеем в Пенсионном фонде фактически только стаж и заработок, ну и различные специальные режимы для отдельных категорий. Нужно скорее всего будет выгружать в ПФР дополнительную информацию о человеке с точки зрения его трудовой карьеры. Пока вроде бы работодатели с этим согласны, что это придется дополнительно направлять в системы ПФР», – рассказал Максим Топилин в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Надо иметь в виду, что электронная трудовая книжка – это не скан трудовой книжки, это будут данные о позициях человека, которые будут храниться частично централизованно, частично, где нет в этом смысла, децентрализованно», – сказал министр.

Топилин добавил, что для впервые поступивших на работу людей трудовую книжку можно будет уже вести в электронном виде без бумажного эквивалента.