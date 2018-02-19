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ИФНС добровольно не вернет переплату по налогам наследникам умершего налогоплательщика

Если налогоплательщик, имеющий переплату по налогам, умер, ИФНС не должна возвращать переплату его наследникам. Однако если наследники подадут в суд и суд примет решение в их пользу, налоговикам все же придется вернуть им деньги.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-8/678@ от 17.01.2018.

Подпунктом 3 пункта 3 указанной статьи 44 НК установлено, что обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается со смертью физлица - налогоплательщика. При этом, задолженность по имущественным налогам умершего лица погашается наследниками в пределах стоимости наследственного имущества.

В соответствии с положениями статьи 1112 ГК в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Однако, согласно пункту 3 статьи 2 ГК к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.

В связи с изложенным, возврат наследникам умершего налогоплательщика суммы излишне уплаченного им (излишне взысканного налоговыми органами) ранее налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) не предусмотрен действующим законодательством.

Вместе с тем, в случае вынесения судом решения о возврате наследникам указанных денежных средств и вступления его в законную силу, налоговый орган исполняет указанное решение по аналогии с исполнением иных судебных решений.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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