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Что грозит работодателям за выплату зарплаты ниже МРОТ

С 01.01.18 МРОТ составляет 9 489 руб. в месяц, а с 01.05.18 его размер составит 11 163 руб. в месяц. 

О мерах ответственности за зарплатные нарушения напомнили в ГИТ Калмыкии.

Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, грозит административной ответственностью (ч.ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ): 

- должностным лицам – штраф от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.; 

- юридическим лицам - штраф от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 

Кроме того, по решению суда руководитель организации может быть дисквалифицирован на срок от 1 года до 3-х лет. 

Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы либо полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда образует состав преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. 

За совершение указанного преступления помимо значительных штрафов предусмотрен такой вид наказания как лишение свободы на срок до 5 лет.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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4 мнения
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Аноним
, Выборг

С 01.01.2018 оклад уборщицы, работающей на полную ставку, 9100 рублей, то бишь меньше федерального МРОТ (9489 руб.).

Стимулирующие выплаты (премии) должны ей выплачивать за хорошую работу. И тогда оклад+премия=МРОТ.  
А если она работает плохо, то все равно премию выплачивать, иначе учреждение накажут за зарплату ниже МРОТ ?
Или все-таки необходимо внести в ТК РФ изменение о том, что оклад на полную ставку не может быть меньше МРОТ, а премии - это дополнительно, сверх оклада?
Это типа как суд определялся по северным надбавкам. Сначала МРОТ=оклад+северные. Затем, через некоторое время МРОТ=оклад, а северные сверх этого.

<b>Модератор</b>
бух2007
Или все-таки необходимо внести в ТК РФ изменение о том, что оклад на полную ставку не может быть меньше МРОТ, а премии - это дополнительно, сверх оклада?

 

по северным к этому решения годами шли. Надеяться, что сделают МРОТ=оклад без стимулирующих выплат, бесполезно.

А если она работает плохо, то все равно премию выплачивать, иначе учреждение накажут за зарплату ниже МРОТ ?

 

Можете премию не платить. Платите доплату до МРОТ.)
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Аноним
, Архангельск
А что будет, если я директор и учредитель в одном лице? После дисквалификации на 3 года. Как уволить людей? Кто сделает запись в трудовой? Как зарплату заплатить, деньги в банке снять, нового директора назначить подпись будет не действительна? 
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