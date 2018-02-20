Что грозит работодателям за выплату зарплаты ниже МРОТ

С 01.01.18 МРОТ составляет 9 489 руб. в месяц, а с 01.05.18 его размер составит 11 163 руб. в месяц.

О мерах ответственности за зарплатные нарушения напомнили в ГИТ Калмыкии.

Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, грозит административной ответственностью (ч.ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ):

- должностным лицам – штраф от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.;

- юридическим лицам - штраф от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Кроме того, по решению суда руководитель организации может быть дисквалифицирован на срок от 1 года до 3-х лет.

Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы либо полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда образует состав преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ.

За совершение указанного преступления помимо значительных штрафов предусмотрен такой вид наказания как лишение свободы на срок до 5 лет.