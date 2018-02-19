ФНС разрешает сдавать 3-НДФЛ по старой форме, а налоговики отказываются ее принимать

Вчера, 18 февраля вступил в силу приказ ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@, которым внесены изменения в форму декларации 3-НДФЛ за 2017 год.

После этой даты декларации старого образца приниматься не будут, сообщает на своем сайте УФНС по Республике Коми.

Между тем такое разъяснение налоговиков на местах вызывает недоумение, так как идет в разрез с мнением их непосредственного начальства.

Напомним, в письме ФНС № ГД-3-11/625@ от 01.02.2018 сообщается, что в течение 2018 года можно сдавать 3-НДФЛ за 2017 год как по новой, так и по старой форме.