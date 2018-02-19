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ФНС разрешает сдавать 3-НДФЛ по старой форме, а налоговики отказываются ее принимать

Вчера, 18 февраля вступил в силу приказ ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@, которым внесены изменения в форму декларации 3-НДФЛ за 2017 год.

После этой даты декларации старого образца приниматься не будут, сообщает на своем сайте УФНС по Республике Коми.

Между тем такое разъяснение налоговиков на местах вызывает недоумение, так как идет в разрез с мнением их непосредственного начальства.

Напомним, в письме ФНС № ГД-3-11/625@ от 01.02.2018 сообщается, что в течение 2018 года можно сдавать 3-НДФЛ за 2017 год как по новой, так и по старой форме.

 

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Мнения
 
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1 мнение
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Аноним
, Тольятти

Коней на переправе не меняют! Ну сколько можно уже! Одно и то же каждый год и каждый отчетный период! И запретили уже менять в отчетный период.. неетт .. все равно меняют.

И что мне делать налогоплательщику? Который имеет полное право сдать эту декларацию начиная с 01.01.2018! Что я и сделала 25.01.18. по новой форме. Но ее не приняли (отказ в приеме). Тех.поддержка вразумительного ответа не дала... Все только об одном говорят-сдайте заново. А я не хочу новый срок открывать для камеральной!  Жду ответа на жалобу. И еще их буду писать, пока не завалю их...

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