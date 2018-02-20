Во сколько обойдется оформление через нотариуса дарения доли в квартире

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК за госрегистрацию прав на недвижимое имущество физлицом уплачивается госпошлина в размере 2000 рублей.

Вместе с тем сделки по отчуждению (дарению) долей в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 333.24 НК за удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке, если такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством РФ, уплачивается госпошлина в размере 0,5% суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 тыс. рублей.

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 333.25 НК при исчислении размера госпошлины за удостоверение договоров, подлежащих оценке, принимается сумма договора, указанная сторонами, но не ниже суммы, определенной в соответствии с подпунктами 7 - 10 пункта 1 статьи 333.25 НК.

Для исчисления размера госпошлины (нотариального тарифа) за нотариальное удостоверение договора дарения части квартиры может применяться по выбору плательщика кадастровая или рыночная стоимость указанного имущества.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-03/6279 от 05.02.2018.