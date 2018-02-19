Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Ищут бухгалтера, чтобы бесплатно пользоваться «Декларацией.Online» и жаловаться на нее менеджеру

Компания «Такснет» ищет пользователя-тестировщика для «Декларации.Online».

Читайте подробности в блоге «Такснета».

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Зачем подписываться на блоги компаний?

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

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