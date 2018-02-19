Как не платить налог по угнанной машине

Аноним, Вы писали: А Вы сами налоги платите? А куда я денусь то. Налоги при демократии...
А работающим пенсионерам добавляют в августе сущие копейки хоть бы не писали про них.не бол...
Прикрепленный файл заменили, если сейчас что-то у вас там беленькое, значит у вас что-то с програ...
Аноним, Вы писали:Если СЗВ-М не сдавалась на ген.дира - единственного учредителя, СЗВ-СТАЖ требуе...
а сиротам как ? в Великом Новгороде 7329 руб и нет льгот на коммуналку.
заявляю-какая глупая шумиха!каждый волен сам выбирать; что ему пить и что етсь!!!
Аноним, Вы писали:Да вы вообще не работаете. Умное что-нибудь напишите.
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD...
natalisa51, Вы писали:Аноним, Вы писали:natalisa51, Вы писали: Ещё пару лет таких вечных реф...
Да вы вообще не работаете.
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:natalisa51, Вы писали: Ещё пару лет таких вечных реформ ...
Аноним, Вы писали:natalisa51, Вы писали: Ещё пару лет таких вечных реформ по распилу бюджета...
а у меня беленький, чистенький, ничегошеньки нет)))
Скажите, а ФНС когда либо, что либо добровольно возвращало? А когда? А чего возвращало?
Аноним, Вы писали:natalisa51, Вы писали: Ещё пару лет таких вечных реформ по распилу бюджета...
natalisa51, Вы писали: Ещё пару лет таких вечных реформ по распилу бюджета и все будут...
Не, с конверта нельзя- это мое.Почему то никто не возмущается, что с их зарплаты в конверте- ...
Мы столкнулись с этой проблемой. Аналогично ИП на ЕНВД, пользуемся зарплатным проектом с назначен...
Боже, люди да чего вы тупите? Понятно что заказчик хочет подрядчику оплатить работы за вычетом са...
Ещё пару лет таких вечных реформ по распилу бюджета и все будут рады, хоть какой зарп...
"...в
настоящее время у человека нет стимула стремиться к наращиванию
потенциала.." Ох, как права...
Надежда-25, Вы писали:от молодцы! Знают, на чем ловить наш народец - на халяву. И в чем-то они пр...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:у нас прокуратура с ПФР ФНС ходят по рынкам...
Эта проблема гораздо шире, чем просто невозможность преобразования ИП в ООО. А если дальше идти т...
Да откажитесь уже от нас как от "рудиментов" и будет вам счастье!
номер 4182 6000 7156 9031 ВТБ-просит деньги вк
Я звонила на горячую линию 8-800 с рабочего , чтобы узнать какие документы нужны для открытия ИП ...
А Вы сами налоги платите? А куда я денусь то. Налоги при демократии - это плата за Жи...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:у нас прокуратура с ПФР ФНС ходят по рынкам.проверяют паспорт...
Враньё! Потому, что зарплаты у верхнего командного состава миллионные и аренда знаний под ПФР по ...
Стоимость патента в Крыму 10800 руб. (900 руб. в месяц) на 2018 год за одну машину Вообще-т...
Мы живем в России, господа, здесь сливаются не только телефонные номера и другие персональные дан...
а по поводу сервака-это работа программиста, а не ваша. Работа программиста тот сервак подн...
Господи ,когда же ты избавишь нас от этих депутатов ! До чего дошло избрали идиотов на свою голов...