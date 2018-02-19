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Как не платить налог по угнанной машине

За транспортное средство, находящееся в угоне, платить налог не нужно. Такие разъяснения дает Управление ФНС Ульяновской области.

Объектом налогообложения по транспортному налогу не являются транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом. Таким документом является справка об угоне, которая выдается органами, осуществляющими работу по расследованию и раскрытию угонов (краж) транспортных средств. При этом следует иметь в виду, что угнанное транспортное средство не является объектом налогообложения по транспортному налогу только в период его розыска в соответствии с пунктом 2 статьи 358 Налогового кодекса РФ.
 
Подтверждающие документы и заявление необходимо направить в налоговый орган (в том числе это возможно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»), после чего будет принято решение о пересчете суммы транспортного налога. Рассмотрев полученные данные, налоговый орган примет решение об освобождении от уплаты транспортного налога, о чем проинформирует налогоплательщика.
 
В случае, если налогоплательщик не может представить подтверждающие документы, дополнительно обращаться в правоохранительные органы для их получения не нужно. Налоговый орган на основании заявления самостоятельно направит запрос в ГИБДД о наличии сведений о розыске соответствующего транспортного средства.

 

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