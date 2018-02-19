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Самые частые вопросы про имущественные вычеты

«НДФЛка» в своем блоге начинает вести новую рубрику, где будет отвечать на самые частые вопросы по получению вычета.

Читайте два новых поста:

— Покупка и продажа квартиры в одном году: как правильно оформить декларацию?

— Что нужно, чтобы налоговики не отказали в получении вычета на ремонт и отделку жилья?

Подпишитесь на блог, чтобы не пропускать важное по налоговым вычетам.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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