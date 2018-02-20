Кто платит НДФЛ при выплатах по договору ГПХ физлицу, работающему за границей

Компания выплачивает вознаграждение физлицу, которое выполняет работы по договору ГПХ за пределами РФ. Что в данном случае с НДФЛ и налогом на прибыль? Ответы на эти вопросы дал Минфин в письме № 03-04-06/7082 от 05.02.2018.

Поскольку физлицо оказывает организации услуги на территории иностранного государства, получаемое им вознаграждение за выполнение обязанностей, предусмотренных гражданско-правовым договором, относится к доходам от источников за пределами РФ.

В случае если такое физлицо признается налоговым резидентом РФ, то уплачивать НДФЛ и декларировать доход такое физлицо должно самостоятельно.

Если такое лицо не признается налоговым резидентом РФ, то его доходы от источников за пределами РФ в виде вознаграждения по гражданско-правовым договорам не являются объектом обложения НДФЛ в РФ.

Исходя из изложенного в отношении вознаграждения физлица, выполняющего работы по договору ГПХ за пределами РФ, организация не признается налоговым агентом.

Что касается налога на прибыль, то расходы в виде выплат по указанному договору могут учитываться в целях налогообложения прибыли организаций в составе расходов на оплату труда.