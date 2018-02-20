Как переход бизнеса на онлайн-кассы подстегнет рост ВВП

Алексей Макаров, акционер и основатель ГК АТОЛ, член генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия», поделился в «Известиях» экспертным мнением о второй волне кассовой реформы:
«Текущие изменения по степени революционности можно сравнить, скажем, с такой историей, как если бы всем обычным людям несколько лет назад законодательно предписали перейти с кнопочных телефонов на смартфоны».
Читайте остальные выводы, там есть о чем подумать.
И не забудьте подписаться на блог Онлайн-кассы и Платформа ОФД. Там главное про 54-ФЗ, ККТ, ОФД, ФН.
Попасть в блог можно на верхней панели на любой странице «Клерка»:
Зачем микро бизнесу эти программные плюшки за 1000- 2000 рублей в месяц каждая (привет, Эвотор). Головняка да, все эти прибавило. По факту, у большого бизнеса жизнь улучшилась. Кассы не надо носить в налоговую, Магнит вообще свой ОФД открыл, экономит. А на мелких косвенные новые косвенные налоги в виде ЭЦП, ОФД, ломучих касс. Повышаем ВВП за счет переливания из пустого в порожнее.