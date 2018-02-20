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Как переход бизнеса на онлайн-кассы подстегнет рост ВВП

Алексей Макаров, акционер и основатель ГК АТОЛ, член генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия», поделился в «Известиях» экспертным мнением о второй волне кассовой реформы:

«Текущие изменения по степени революционности можно сравнить, скажем, с такой историей, как если бы всем обычным людям несколько лет назад законодательно предписали перейти с кнопочных телефонов на смартфоны».

Читайте остальные выводы, там есть о чем подумать.

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
y.ponomarev
, Краснодар
да, поднимем ВВП за счет ИП) Зачем железные ККТ? Такой "подъем ВВП" как раз руководителю Атола, как производителю-монополисту, фактически, очень на руку. Почему не программные кассы? Почему не как в бедной Грузии в 2008-2009 раздали ИП бесплатно, а другим с 0% отсрочкой, почему не как в Казахстане или Чехии с минимальными издержками для бизнеса?
Зачем микро бизнесу эти программные плюшки за 1000- 2000 рублей в месяц каждая (привет, Эвотор). Головняка да, все эти прибавило. По факту, у большого бизнеса жизнь улучшилась. Кассы не надо носить в налоговую, Магнит вообще свой ОФД открыл, экономит. А на мелких косвенные новые косвенные налоги в виде ЭЦП, ОФД, ломучих касс. Повышаем ВВП за счет переливания из пустого в порожнее.
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