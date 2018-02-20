Как переход бизнеса на онлайн-кассы подстегнет рост ВВП

Алексей Макаров, акционер и основатель ГК АТОЛ, член генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия», поделился в «Известиях» экспертным мнением о второй волне кассовой реформы:

«Текущие изменения по степени революционности можно сравнить, скажем, с такой историей, как если бы всем обычным людям несколько лет назад законодательно предписали перейти с кнопочных телефонов на смартфоны».

Читайте остальные выводы, там есть о чем подумать.

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