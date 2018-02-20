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Доход от сдачи макулатуры освободят от НДФЛ

Комитета по бюджету и налогам Госдумы одобрил законопроект, освобождающий от НДФЛ доходы от сдачи макулатуры.

«Законопроект нужен сейчас, потому что в стране идёт реформа в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Постепенно вводится запрет на захоронение на полигонах различных отходов. С этого года запрещены лом металлов, батарейки, лампы светодиодные и ртутные. С 1 января 2019 года — бумага, картон, газеты. Мы должны забрать бумагу из квартир горожан, чтобы она не попадала в мусорку и потом на свалку. НДФЛ на макулатуру фактически тормозит реформу в сфере обращения с отходами», — заявила на заседании Комитета заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Комментируя опасения по поводу принятия закона, Тимофеева отметила, что в поддержку инициативы уже высказалось Правительство, а также крупные объединения товаропроизводителей и переработчиков макулатуры. Противником законопроекта был Андрей Макаров, глава Комитета по бюджету и налогам, писал ранее портал РБК.  Глава Комитета по бюджету и налогам заявлял, что освобождение физических лиц от НДФЛ при сдаче макулатуры может привести к уклонению от уплаты налога юрлицами путем оформления операций по сдаче макулатуры от имени физлица.

Вице-спикер Госдумы отметила, что реализация документа будет взята под парламентский контроль: «Если мы увидим, что закон не только дал возможность населению сдать макулатуру и получить доход, но и открыл какую-то лазейку для юридических лиц, мы будем закон корректировать. Но уже ко второму чтению большинство таких рисков можно предусмотреть и отсечь».

Вопрос об отмене НДФЛ на доходы от макулатуры Государственная Дума рассмотрит на одном из ближайших заседаний, пишет «Парламентская газета».

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