Как считать НДС при выплате премий продавцом товаров покупателю

Минфин в письме № 03-07-11/7487 от 08.02.2018 рассмотрел вопрос применения НДС в отношении премий (вознаграждений), выплачиваемых продавцом товаров покупателю.

Премии (вознаграждения) включаются в налоговую базу по НДС у покупателя в случае, если договор поставки товаров содержит элементы других договоров, предусматривающих оказание покупателем продавцу каких-либо услуг, за которые продавцом выплачиваются премии (вознаграждения).

Кроме того, согласно пункту 2.1 статьи 154 НК выплата (предоставление) продавцом товаров их покупателю премии (поощрительной выплаты) за выполнение покупателем определенных условий договора поставки товаров, включая приобретение определенного объема товаров, не уменьшает для целей исчисления налоговой базы продавцом товаров (и применяемых налоговых вычетов их покупателем) стоимость отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), за исключением случаев, когда уменьшение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) на сумму выплачиваемой (предоставляемой) премии (поощрительной выплаты) предусмотрено указанным договором.