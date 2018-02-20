Форму налогового требования обновят

ФНС разместила текст будущего приказа, об утверждении форм документов, используемых для выездных, камеральных проверок, в том числе налоговые требования.
В частности, в приложении к приказу представлены такие формы как:
уведомление о вызове в налоговый орган налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента);
требование о представлении пояснений;
решения о проведении, приостановлении, возобновлении выездной налоговой проверки;
протокол допроса свидетеля;
требование о представлении документов (информации);
поручение об истребовании документов (информации) и т.д.