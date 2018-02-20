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Форму налогового требования обновят

ФНС разместила текст будущего приказа, об утверждении форм документов, используемых для выездных, камеральных проверок, в том числе налоговые требования.

В частности, в приложении к приказу представлены такие формы как:

уведомление о вызове в налоговый орган налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента);

требование о представлении пояснений;

решения о проведении, приостановлении, возобновлении выездной налоговой проверки;

протокол допроса свидетеля;

требование о представлении документов (информации);

поручение об истребовании документов (информации) и т.д.

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