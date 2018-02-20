Как сшивать бумажные документы для сдачи их в ИФНС

ФНС разместила текст будущего приказа, об утверждении форм документов, используемых для проверок.

Этим же приказом утверждены требования к документам, представляемым в налоговый орган на бумажном носителе.

Все листы документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть разделены на тома (части). При этом объем каждого тома не может превышать 150 листов.

Каждый том прошивается отдельно, нумерация его листов производится сплошным способом арабскими цифрами, начиная с единицы.

Требование об ограничении объема одного тома не распространяется на многостраничные документы объемом свыше 150 листов, которые формируются одним томом.

Прошивка документов должна производиться таким образом, чтобы:

обеспечить возможность свободного чтения текста документов, всех реквизитов, дат, виз, резолюций, иных надписей, печатей, штампов и отметок;

обеспечить возможность свободного копирования каждого отдельного листа документов копировальной техникой;

исключить возможность механического разрушения листов документов и нитей, которыми они прошиты, при их изучении и копировании.

Все листы документов прошиваются прочной нитью, концы которой выводятся на оборотную сторону последнего листа и связываются.

На оборотной стороне последнего листа тома (части) в месте скрепления наклеивается бумажная наклейка, на которой располагается заверительная надпись, содержащая наименование должности лица, удостоверившего подлинность документов, его личную подпись, ФИО, указание на количество листов и дату. Заверительная личная подпись должна частично захватывать бумажную наклейку.

Документы должны быть представлены в налоговый орган с сопроводительным письмом, в котором указывается основание их представления (дата и номер требования), общее количество листов с приложением описи.