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Банковские выписки: как их хранить

В блогах «Клерка» бухгалтеры дискуссируют на тему хранения банковских выписок и платежек.

Кто-то распечатывает абсолютно все – выписки, входящие и исходящие платежки и всю эту гору бумаг хранит несколько лет.

Кто-то печатает только выписки, а приложения к ним хранить в электронном виде в формате pdf.

Кто-то вообще ничего не печатает, а лишь сохраняет в виде файла.

А кто-то легкомысленно полагается на интернет-банк, откуда при необходимости можно извлечь информацию, поэтому не распечатывает и не сохраняет в электронном виде.

«Клерк» решил провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.

Как вы храните банковские выписки и платежки?

Ключевые слова: платежные документы, интернет-банкинг

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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