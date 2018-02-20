Банковские выписки: как их хранить

В блогах «Клерка» бухгалтеры дискуссируют на тему хранения банковских выписок и платежек.

Кто-то распечатывает абсолютно все – выписки, входящие и исходящие платежки и всю эту гору бумаг хранит несколько лет.

Кто-то печатает только выписки, а приложения к ним хранить в электронном виде в формате pdf.

Кто-то вообще ничего не печатает, а лишь сохраняет в виде файла.

А кто-то легкомысленно полагается на интернет-банк, откуда при необходимости можно извлечь информацию, поэтому не распечатывает и не сохраняет в электронном виде.

«Клерк» решил провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.