Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как создать заказ на подготовку 3-НДФЛ

Мы вам расскажем о том, как правильно сделать заказ на подготовку декларации 3-НДФЛ консультантами налогового сервиса NDFLka.ru.

Смотрите короткую видео-инструкцию.

И подписывайтесь на блог НДФЛки. Там собирают все новости и разъяснения про вычеты и 3-НДФЛ.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налоговая отчетность»

Посетить семинар по теме «Налоговая отчетность»

Все семинары по теме Налоговая отчетность