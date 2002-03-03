Еще одну схему ухода от НДС раскрыли налоговики

Верховный Суд РФ по делу № 305-КГ17-21801 (А40-124969/2016) подтвердил правомерность выводов налоговой инспекции о том, что банк продавал клиентам драгоценные металлы без уплаты НДС под видом предоставления займов. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

В ходе выездной проверки выяснилось, что банк заключал с клиентами договоры займа драгоценных металлов, однако фактически продавал им слитки без уплаты НДС. В подобных сделках были заинтересованы производители ювелирных изделий. Банк не согласился с выводом инспекции и обратился в суд.

Суды трех инстанций установили, что клиент покупал у банка слиток золота, после чего банк номинально зачислял его на обезличенный металлический счет. Так как слиток фактически не покидал хранилище банка, следка купли-продажи не облагалась НДС (согласно статье 149 НК). Такая схема позволяла банку продавать золото по цене ниже обычной.

Затем клиент заключал второй договор. Брал взаймы у банка еще один слиток на короткий срок под залог того золота, которое было куплено клиентом ранее и все еще находилось на счете в банке. Клиент не возвращал полученный в заем слиток золота, и банк автоматически списывал в счет долга слиток с обезличенного металлического счета. Таким образом, клиент получал золото по стоимости ниже обычной, а банк не платил НДС с этой сделки.

Суды подтвердили выводы налогового органа, что банк незаконно применял к этим сделкам льготы по НДС, установленные статьей 149 НК РФ, и теперь обязан уплатить в бюджет более 8 млн рублей налога, а также начисленные ему пени и штрафы 3 млн рублей.