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Какими будут электронные трудовые книжки

Электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина, которая формируется путем передачи работодателем сведений в электронном виде в информационную систему ПФР.

Об этом заявила замминистра труда Любовь Ельцова.

«Это будут небольшие дополнения к тому, что сейчас сдает работодатель каждый месяц в электронном виде в ПФР, добавятся некоторые «поля», – рассказала замминистра. – Предполагается, что мы начнем работать в этой системе с 1 января 2020 года».

По словам Любови Ельцовой, работодатель по-прежнему продолжит формировать сведения в электронном виде с использованием своих информационных систем о трудовой деятельности работника за период его работы у данного работодателя: «Здесь мы ничего не планируем устанавливать дополнительно. Это все, как есть сейчас. Задача работодателя – в установленные сроки сдавать всю информацию в ПФР».

Перевод данных о трудовой деятельности в электронный вид имеет ряд преимуществ для граждан и работодателей. Это: сохранность персональных данных; снижение издержек работодателя и работника при трудоустройстве за счет удобства и скорости получения информации; дополнительные возможности трудоустройства для удаленных работников за счет простоты взаимодействия с кадровой службой работодателя, сообщает пресс-служба Минтруда.

Введение электронной трудовой книжки также должно позволить при обращении гражданина за государственными и муниципальными услугами исключить обязанность предоставления им сведений о трудовой деятельности. Органы, оказывающие услуги, будут запрашивать данные сведения посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени, что позволит сократить время предоставления гражданину услуг.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Москва
А может лучше отменить СЗВ-М????? А вместо него просто будем сдавать табель учета рабочего времени до 15 числа следующего месяца???? Правда придется в табель включать ДГПХ... Зато можно будет не только СЗВ-М отменить, но и СЗВ-СТАЖ, так как все данные для учета стажа в ПФР будут из табеля, а по табелю ПФР сможет стаж посчитать с точностью до часов (минут)...))))))
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Аноним
, Пенза
В один прекрасный момент(!) гавкнет сервер ПФР. От этого ни один сервер не застрахован. И Аминь. 
Помолимся братия и сестры за здоровье сервера, что б не гавкнул.
А лучше помолимся, что бы завтра гавкнул, и не возродился.
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