Как сетевики пытаются уйти от применения онлайн-ККТ

В Томской области сотрудниками налоговой службы установлен факт подмены крупным сетевым ритейлером онлайн-касс обычными чекопечатающими машинами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС.

В результате проведенной проверки организация привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.5 КоАП РФ (неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством случаях). На юридическое лицо наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.

После рассмотрения материалов на административной комиссии, налогоплательщиком добровольно выполнены корректировки расчетов по всем кассам. В ФНС России направлены уточняющие фискальные сведения о пробитых кассовых чеках на сумму более 7,7 миллиона рублей.