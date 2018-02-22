Оплата проезда и проживания исполнителей по договорам ГПХ облагается НДФЛ

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natalisa51 Надо не здесь мусолить этот проект,а им туда написать.. Я когда привязываю к оригиналу их изменен... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Над.К oplanet, а почему Вы решили, что наши дневники предназначены для бесплатной рекламы вашей фи... Редакция

Натали Б Когда же законодатели научаться писать законы по-русски и с первого раза?! По тексту заменяется «... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

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natalisa51 Я в проекте не увидела то,что при безналичных расчётах нужен кассовый аппарат. Речь идёт о ... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

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Судить авторов закона как врагов страны. Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

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Над.К Законопроект, по моему мнению расширяет сферу применения ккт, добавляя туда и безнал. Так п... Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

Старый ворчун Над.К, Вы писали:как бывший адвокат Ну вообще-то не плохо было бы, если бы в ГД были эконо... Андрей Макаров о хобби в виде бизнеса

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Если кому-то что-то непонятно, то не ругайтесь, а просто попросите господ поделиться. Хотя бы тем... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Аноним

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АУ!!!!! Вы исходник читали????? Законопроект читали? Нет там ничего! Клерк ха... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

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Аноним

Над.К, Вы писали:нал между юрлицами или ип подпадает под закон о ккт. Так спрашивали не пр... Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

Аноним

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natalisa51, Вы писали:Политика нашего государства ведёт к его развалу.. Государству выгодно,когда... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Аноним

Теперь бюджету придется раскошелиться, чтобы все свои бюджетные конторы обеспечить ККТ с подключе... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Аноним

Аноним, Вы писали:Не понял. А при безналу платёжкой МЕЖДУ юрлицами и ИП не надо будет? Я ИП, рабо... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Аноним

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