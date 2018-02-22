К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, относится, в частности, оплата (полностью или частично) за него организациями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика.
Таким образом, оплата организацией за физлиц, являющихся исполнителями по гражданско-правовым договорам, стоимости проезда и проживания в месте выполнения работ (оказания услуг) признается доходом налогоплательщиков, полученным в натуральной форме.
Суммы такой оплаты, производимой организацией, включаются в налоговую базу указанных физлиц.
В случае, если расходы на проезд и проживание в целях оказания услуг по договору ГПХ были понесены самим налогоплательщиком, то такой налогоплательщик имеет право на получение профессионального налогового вычета по НДФЛ в сумме фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/6138 от 02.02.2018.
Оплата проезда и проживания исполнителей по договорам ГПХ облагается НДФЛ
К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, относится, в частности, оплата (полностью или частично) за него организациями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика.