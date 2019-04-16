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Когда зарплата может быть меньше МРОТ

Согласно статье 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ.

Заработная  плата  может быть меньше МРОТ, если работник работает в режиме неполной занятости или по совместительству. 

Что касается размера оклада, то он может быть меньше МРОТ, разъясняет ГИТ Псковской области.

Заработная  плата  включает  в  себя  кроме  оклада компенсационные  выплаты,  различные надбавки и стимулирующие выплаты (статья 129 ТК РФ).  Таким образом, с учетом всех надбавок к окладу или поощрений работник получает сумму, большую или равную МРОТ. Если зарплата работника все-таки меньше установленного минимального  размера оплаты труда, работодателю необходимо произвести  доплату до величины МРОТ.

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