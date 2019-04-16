Когда зарплата может быть меньше МРОТ

Согласно статье 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ.

Заработная плата может быть меньше МРОТ, если работник работает в режиме неполной занятости или по совместительству.

Что касается размера оклада, то он может быть меньше МРОТ, разъясняет ГИТ Псковской области.

Заработная плата включает в себя кроме оклада компенсационные выплаты, различные надбавки и стимулирующие выплаты (статья 129 ТК РФ). Таким образом, с учетом всех надбавок к окладу или поощрений работник получает сумму, большую или равную МРОТ. Если зарплата работника все-таки меньше установленного минимального размера оплаты труда, работодателю необходимо произвести доплату до величины МРОТ.