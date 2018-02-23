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За непредставление информации в ЛесЕГАИС о сделках с древесиной предусмотрены крупные штрафы

УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает об обязанности соблюдения порядка и правил информирования обо всех совершенных сделках с древесиной в соответствии со статьей 50.5 Лесного кодекса РФ.

С 1 июля 2017 года расширен Перечень видов древесины, определяемых в соответствии с ОКВЭД, на которые распространяются требования Лесного кодекса РФ о транспортировке древесины и об учете сделок с ней (утв. распоряжением Правительства РФ от 13.06.2014 N 1047-р). В частности, указанный Перечень дополнен продукцией первичного лесопиления, в том числе пиломатериалами из хвойных и лиственных пород.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в течение пяти рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора об отчуждении древесины обязаны представить оператору Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) декларацию о сделке с древесиной в электронном виде.

Ответственность за непредставление указанной отчетности предусмотрена ст. 8.28.1 КоАП РФ. Непредставление или несвоевременное представление декларации о сделках с древесиной, а также предоставление заведомо ложной информации в декларации о сделках с древесиной влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от семи тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Подробности о ЛесЕГАИС можно узнать в нашем материале Покупаете или продаете деревянные доски и другие пиломатериалы? Важная статья для вас про отчетность ЛесЕГАИС 2017.

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