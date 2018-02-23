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Выигрыши и призы подлежат обложению НДФЛ

УФНС России по Республике Марий Эл напомнило том, что выигрыши и призы от участия в рекламных акциях, лотереях и в азартных играх являются доходом, который облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

В соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса Российской Федерации исключением  является стоимость любых выигрышей и призов, полученных в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, не превышающих 4 000 рублей.

При выигрыше от 4 000 рублей до 15 000 рублей, с учетом ставки, сделанной участником игры, физические лица самостоятельно уплачивают НДФЛ с доходов, выплачиваемых организаторами лотерей или азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе.

Если доход равен или превышает 15 000 рублей, с учетом ставки, сделанной участником игры,  сумма налога исчисляется налоговым агентом.

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