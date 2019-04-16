Больничные по уходу за больными детьми будут выдавать по новым правилам

На портале проектов нормативных актов появился документ, который должен будет внести изменения в приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н "Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности".

Основные изменения связаны с появлением электронных листков нетрудоспособности. В приказе пропишут порядок их выдачи и он будет несколько отличаться от выдачи бумажных больничных. Так, при выписке листка в электронном виде гражданину, работающему в нескольких местах будет формироваться один больничный для представления его номера по каждому месту работы. Кроме того, для получения электронного листка надо будет предъявить СНИЛС, одного паспорта будет недостаточно.

Серьезным именениям подвергнутся правила выдачи листков нетрудоспособности по уходу за больными детьми. Будут сняты ограничения по количеству дней в году, на которые может быть выдан больничный. Сейчас, например,

в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет листки нетрудоспособности не могут быть выданы более, чем на 60 календарных дней в году. А возраст больного ребенка-инвалида, по уходу за которым сейчас дают больничные только на 120 календарных дней в году, поднимут с 15 до 18 лет и лимит по дням также будет снят.