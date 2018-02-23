Как оформить прием сотрудников на работу: памятка

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Хотелось бы узнать из отчета, сколько граждан в год пополняют ряды пенсионеров, и сколько переста... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

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нас обманывают ПФР: если вам не хватает стажа для пенсии, его можно купить

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По-другому обстоят дела с советским периодом. Постановление Министерства труда №70 от 17.10... ПФР: если вам не хватает стажа для пенсии, его можно купить

Аноним

Аноним, Вы писали:задолбало всё верните назначение пенсий от государства разогнать пенсионн... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Аноним

Аноним, Вы писали:умница - надо вернуть старую систему пенсий - в этой ничего не понятно Как... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Аноним

Аноним, Вы писали:Если бы мне сказали, что достаточно зарабатывать 68тр в месяц, чтобы за год пол... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Над.К При значительной разнице в цене на модельную, простую стрижку, и стрижку под "0 базовые кри... Налоговая получит право блокировать платежные терминалы и другую кассовую технику

Аноним

У меня АлиЭкспресс не принял карточку МИР, на которую перечисляют пенсию. Я задавала вопрос в Сбе... Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?

Аноним

При значительной разнице в цене на модельную, простую стрижку, и стрижку под "0 базовые критерии ... Налоговая получит право блокировать платежные терминалы и другую кассовую технику

Аноним

Это глобальный заговор между ФНС и банками. Представьте, что у фирмы только безналичные платежи, ... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

Аноним

Так и с карточки Маэстро пенсионеры не могут многие покупки через интернет оплатить. Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?

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y.ponomarev, Вы писали:А выданная вам квитанция в парикмахерской или в сапожной мастерской как то... Налоговая получит право блокировать платежные терминалы и другую кассовую технику

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Когда нанятый устроивший себя по поддельным документам слуга ворует у хозяев и всячески их притес... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

ABell Работодатель, при приеме на работу и проверки Вашего резюме, должен будет ЗАПЛАТИТЬ ПФР. Какими будут электронные трудовые книжки

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Малому бизнесу в этой стране капец, если истребительная политика партии будет продолжена Андрей Макаров о хобби в виде бизнеса

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Скока врагов режыма среди бухов развелось! Дораспускаете языки, сначала налоговая придет, а потом... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Аноним

Аноним, Вы писали:Я работающий пенсионер.За меня перечислили в пенсионный фонд взносов более 1350... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

Ну, границы постсоветских республик пока ещё не закрыты, да и онлайн-касс там нет. Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

Над.К От какой он партии выступает? А Вы догадайтесь с первого раза ;) Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

Аноним

Боже, где эти депутаты живут? Андрей Макаров о хобби в виде бизнеса

Аноним

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Аноним

Если деятельность малых предприятий и ИП - хобби, так и освободите это хобби от налогов и ККТ.Зао... Андрей Макаров о хобби в виде бизнеса

Аноним

необольшевичьё ЦБ ввел новые признаки отмывания денег

Аноним

Это тот макаров, что задвинул закон о недвижимости-с трех до пяти лет? Помнится он говорил, что т... Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

Аноним

Как всегда выиграют те, кто в черную работал-это их и сейчас не коснется. А дрючить будут как все... Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

Аноним

Аноним, Вы писали:В общем, помните, налоговики через онлайн-кассы следят за нами:Большой брат за ... «Ночной бухгалтер». Важные новости про ККТ: про безналичные выплаты, новые штрафы и блокировку аппаратов

Аноним

Аноним, Вы писали:Почему то все упорно, желают купить онлайн-ККТ за свои деньги и мечтают о " выч... «Ночной бухгалтер». Важные новости про ККТ: про безналичные выплаты, новые штрафы и блокировку аппаратов

Аноним

Жуткая карта, при проведении большинства операций через интернет идет отказ банка, при обращении ... Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?

Аноним

Аноним, Вы писали:А куда идут остальные взносы в сумме 132600 руб.? На смарку. Дума ду... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

4182600082843078 мошенники Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

а почему я должен доказывать что я не преступтник «А вас я попрошу остаться»: что изменится в отказах в банковском обслуживании

Аноним

От какой он партии выступает?Это. уродство,на сбор налогов ККТ не влияет,а для малого... Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

Аноним

Свечков, Вы писали:Не могли вот, идиоты, сразу прописать: при любых расчетах наличными деньгами и... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Mihalich "Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек". Чем больше бумаги, тем чище ...опа. И это п... Банковские выписки: как их хранить