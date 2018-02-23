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Как оформить прием сотрудников на работу: памятка

Участница нашей группы на «Фейсбуке» поделилась с коллегами разработанной ей памяткой по оформлению приема на работу сотрудников.

Бухгалтер просит коллег проверить, нет ли там ошибок.

Посмотрите и вы, все ли учел бухгалтер.

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