Как оформить прием сотрудников на работу: памятка

Хотелось бы узнать из отчета, сколько граждан в год пополняют ряды пенсионеров, и сколько переста...
По-другому обстоят дела с
советским периодом. Постановление Министерства труда №70 от 17.10...
Аноним, Вы писали:задолбало всё верните назначение пенсий от государства разогнать пенсионн...
Аноним, Вы писали:умница - надо вернуть старую систему пенсий - в этой ничего не понятно Как...
Аноним, Вы писали:Если бы мне сказали, что достаточно зарабатывать 68тр в месяц, чтобы за год пол...
При значительной разнице в цене на модельную, простую стрижку, и стрижку под "0 базовые кри...
У меня АлиЭкспресс не принял карточку МИР, на которую перечисляют пенсию. Я задавала вопрос в Сбе...
При значительной разнице в цене на модельную, простую стрижку, и стрижку под "0 базовые критерии ...
Это глобальный заговор между ФНС и банками. Представьте, что у фирмы только безналичные платежи, ...
И давно в квитанциях и чеках парикмахерских указывается тип стрижки? ))
Так и с карточки Маэстро пенсионеры не могут многие покупки через интернет оплатить.
y.ponomarev, Вы писали:А выданная вам квитанция в парикмахерской или в сапожной мастерской как то...
Когда нанятый устроивший себя по поддельным документам слуга ворует у хозяев и всячески их притес...
Работодатель, при приеме на работу и проверки Вашего резюме, должен будет ЗАПЛАТИТЬ ПФР.
Малому бизнесу в этой стране капец, если истребительная политика партии будет продолжена
Скока врагов режыма среди бухов развелось! Дораспускаете языки, сначала налоговая придет, а потом...
Аноним, Вы писали:Я работающий пенсионер.За меня перечислили в пенсионный фонд взносов более 1350...
Ну, границы постсоветских республик пока ещё не закрыты, да и онлайн-касс там нет.
От какой он партии выступает? А Вы догадайтесь с первого раза ;)
Боже, где эти депутаты живут?
Очень удивлена этим фактом! По идее государство должно было поддержать экологически чистый двигат...
Если деятельность малых предприятий и ИП - хобби, так и освободите это хобби от налогов и ККТ.Зао...
Это тот макаров, что задвинул закон о недвижимости-с трех до пяти лет? Помнится он говорил, что т...
Как всегда выиграют те, кто в черную работал-это их и сейчас не коснется. А дрючить будут как все...
Аноним, Вы писали:В общем, помните, налоговики через онлайн-кассы следят за нами:Большой брат за ...
Аноним, Вы писали:Почему то все упорно, желают купить онлайн-ККТ за свои деньги и мечтают о " выч...
Жуткая карта, при проведении большинства операций через интернет идет отказ банка, при обращении ...
Аноним, Вы писали:А куда идут
остальные взносы в сумме 132600 руб.? На смарку. Дума ду...
4182600082843078 мошенники
а почему я должен доказывать что я не преступтник
От какой он партии выступает?Это. уродство,на сбор налогов ККТ не влияет,а для малого...
Свечков, Вы писали:Не могли вот, идиоты, сразу прописать: при любых расчетах наличными деньгами и...
"Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек". Чем больше бумаги, тем чище ...опа. И это п...
причем это основное место работы, трудовая у этого работодателя.