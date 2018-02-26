Охрана труда в строительстве выйдет на новый уровень

На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, прошедшем в конце минувшей недели, одобрен проект федерального закона «О ратификации Конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве (Конвенции № 167)».

Конвенция ратифицирована 31 страной, в том числе Германией, Италией, Турцией, Китаем, Белоруссией и Казахстаном.

Конвенция № 167 определяет общепризнанные в мировом сообществе требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в строительстве.

В ней установлены минимальные требования по обеспечению охраны труда и здоровья работников, занятых на строительных работах, в том числе связанных с сооружением, разборкой и сносом зданий, сооружений и отдельных конструкций различного типа с применением подъемных средств, специальных машин и оборудования, инструментов и приспособлений, включая средства подмащивания, а также взрывчатых веществ.

Эти требования предусмотрены в ТК, технических регламентах РФ и Таможенного союза.

Кроме того, в Конвенции установлены требования к порядку организации различных строительных работ с регламентацией требований безопасности, охраны труда и гигиены труда при их выполнении. Указанные положения в полной мере реализованы в нормативных правовых актах Минтруда и Роспотребнадзора, нормативных правовых актах Ростехнадзора.

Сравнительный анализ соответствия законодательства РФ положениям Конвенции № 167 показал, что законодательство РФ в целом соответствует основным положениям и требованиям Конвенции, отмечет пресс-служба Минтруда.

Ратификация Конвенции потребует внесения изменений в отдельные подзаконные нормативные правовые акты Минтруда по вопросам охраны труда в строительстве и выполнения работ на высоте c целью имплементации некоторых требований Конвенции, отсутствующих в указанных нормативных правовых актах, но практически реализуемых субъектами трудовых отношений.