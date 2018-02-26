Из-за НДС автосалон проверяет подноготную всех физлиц, продающих автомобили

В соответствии с п. 5.1 ст. 154 НК при реализации автомобилей, приобретенных у физлиц (не являющихся налогоплательщиками) для перепродажи, налоговая база определяется как разница между ценой продажи и ценой покупки.

На наш форум обратилась бухгалтер автосалона, которая выразила предположение, что эта норма НК работает только в том случае, когда физлицо-продавец не является индивидуальным предпринимателем. В этой связи автосалон проводит свое мини-расследование. По данным паспорта находят ИНН, а по данным ИНН выясняют, является физлицо предпринимателем или нет.

при продаже б/у а/м, купленных у физ.лиц, неплательщиков НДС, новым покупателям мы начисляем НДС только на сумму наценки.

Недавно мы столкнулись с мнением, что если физ. лицо на момент продажи нам б/у а/м зарегистрировано, как ИП (даже если нам не сообщило об этом, или деятельность не ведёт, мы сами тем более не проверяли факт регистрации ИП на нём, в ПТС указано, что а/м зарегистрирован на Физ.лицо), то мы обязаны в любом случае в дальнейшем продавать этот а/м с исчислением НДС с полной суммы продажи, а не с наценки!

Во всех встречаемые мной статьях справочных систем на эту тему чётко написано "При этом должно быть выполнено следующее условие. Автомобили должны быть приобретены у граждан, не являющихся предпринимателями". © Материал из БСС «Система Главбух». - jasminchik

Между тем участники обсуждения отметили, что если продавец автомобиля не выдавал документы с НДС, то у автосалона нет никаких оснований считать, что продавал он его в рамках предпринимательской деятельности, тем более облагаемой НДС.

Тем не менее бухгалтер автосалона отправила запрос в ФНС по этому поводу, а в ожидании ответа обратилась к экспертам системы Справочной системы «Главбух».

Разъяснения, которые выдал эксперт: если автомобиль был приобретен у физлица-налогоплательщика (предпринимателя), то НДС надо начислять в общем порядке, то есть со всей стоимости реализации, а не с разницы между стоимостью реализации и покупной ценой. Таким образом, для правильного расчета налогов перепродавцу автомобилей необходимо выяснять статус продавца- физического лица - зарегистрирован он предпринимателем или нет.

Отметим, что ответ эксперта вызвал резкую критику среди клерков. Дело в том, что не всякий предприниматель является плательщиком НДС. Кроме того, даже ИП на ОСНО имеет право продать свое имущество в качестве обычного физлица.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Обязан ли покупатель-ООО при покупке б/у а/м выяснять, есть ли у продавца-физ.лица ИП?»