Как фирме на УСН учесть в расходах квартиру

Компания на УСН с объектом «доходы минус расходы» уменьшает полученные доходы на расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, которые принимаются с момента ввода этих ОС в эксплуатацию.

Основные средства, права на которые подлежат госрегистрации, учитываются в расходах с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.

Согласно пункту 2 статьи 346.17 НК затраты налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения, признаются в расходах после их фактической оплаты.

Таким образом, налогоплательщик вправе учесть расходы на приобретение основных средств, в том числе квартиры, используемой в предпринимательской деятельности, в составе расходов при УСН.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/8005 от 09.02.2018.