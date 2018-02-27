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Как считать базу для НДФЛ при распределении долей в ООО

Доля вышедшего участника ООО распределяется между остальными участниками. Возникает ли у них база для НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/7991 от 09.02.2018.

В случае выхода участника общества из общества в соответствии его доля переходит к обществу, которое обязано выплатить выходящему участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале.

При последующем распределении доли или части доли в уставном капитале общества между всеми оставшимися участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества доход оставшихся участников общества, в пользу которых была распределена доля выбывшего участника общества, определяется исходя из действительной стоимости полученной доли, определяемой на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества.

С учетом вышеизложенного доход оставшихся участников общества, в пользу которых была распределена доля выбывшего участника общества, определяется исходя из действительной стоимости его доли и соответствующей части доли в уставном капитале общества, полученной каждым участником общества при распределении доли выбывшего участника общества.

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