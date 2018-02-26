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Из-за ночных подработок сотрудника страдает основная работа

Иногда сотрудник-трудоголик становится проблемой для компании. Читательница нашего форума обратилась к коллегам за советом – какие меры воздействия может применить работодатель на работника, который каждое утро приходит на работу уставшим и невыспавшимся.

Дело в том, что в свободное от основной работы время он не отдыхает, как это делают другие сотрудники компании, а работает в ночную смену у другого работодателя. Таким образом, он ежедневно работает по 16 часов днем и ночью.

Ситуация: сотрудник работает 8 часов в день у одного работодателя. Потом работает всю ночь у другого работодателя.
Утром появляется на работе у первого работодателя в состоянии мягко говоря "легкого недосыпа". Что уже стало являться проблемой для всего коллектива.
Вопрос: имеет ли право сотрудник работать в ночную смену не по основному месту работы каждую ночь? Если имеет -то как он должен быть там оформлен?
И как объяснить сотруднику, что его "нерабочее состояние" днем мало того, что неэффективно, но еще и может привести к трамвам, поломкам оборудования и т.д. , основываясь на трудовое законодательств?

к какому работодателю и какая мера ответственности может быть применена по этой ситуации?

- Аноним

Участники обсуждения отметили, что совместительство возможно лишь на 4 часа в день. Однако на практике он может, например, быть оформлен на второй работе по договору ГПХ, или как на основной работе по второй трудовой книжке, либо вовсе работать без оформления.

А в вашем коллективе встречаются сотрудники, подработки которых отрицательно сказываются на основной работе?

Дать совет нашей читательнице можно  теме форума «Работа день-ночь у разных работодателей». 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Во до чего демократы людей довели, что бы выжить, людям приходится пахать круглые сутки.
При СССР такого Свинства не было.
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