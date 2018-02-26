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Главного налоговика Курганской области поймали на взятке и растрате

В Курганской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы регионального управления ФНС России Владимира Рыжука.

Его обвиняют в растрате и получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Взятку в 3 млн.рублей обвиняемый пытался получить от предпринимателя, которому выставили требования на сумму более 50 млн.рублей, после чего блокировали счета и арестовали технику и имущество, лишив возможности вести бизнес. При этом требования оказались незаконными, их отменил суд. Однако к тому времени Рыжук уже успел получить от предпринимателя 500 тыс.рублей

Также следствие установило, что глава УФНС систематически осуществлял частные поездки в Тюмень, где постоянно проживает его семья. Использовал он при этом служебный автомобиль «Тойота Хайлендер» и совершал поезки за счет бюджета, списывая ГСМ по фиктивным путевым листам. Всего в указанный период достоверно, в том числе путем фото- и видеофиксации, установлено не менее 294 поездок в личных целях по маршруту Курган-Тюмень-Курган, чем бюджету причинен ущерб на сумму более 320 тысяч рублей. 

Обвиняемый задержан и, скорее всего, останется под стражей на время проведения расследования.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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